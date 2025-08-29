В Украине вступили в силу обновленные правила международных автомобильных перевозок МДП

Изменения упрощают процедуры для перевозчиков и повышают эффективность таможенного контроля.

Государственная таможенная служба Украины сообщила о вступлении в силу обновленных правил международных автомобильных перевозок, принятых в рамках Конвенции МДП на уровне Организации Объединенных Наций. Эти правила являются обязательными для всех стран-участниц, в частности Украины, и направлены на унификацию процедур перевозок и уменьшение административной нагрузки на бизнес.

Одним из ключевых нововведений является продление срока обязательной проверки транспортных средств с двух до трех лет. Соответственно, свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами также будут действовать в течение трех лет. Это нововведение позволит перевозчикам экономить время и ресурсы, сокращая частоту повторных проверок.

Еще одним важным уточнением является порядок действия свидетельств в случае истечения их срока. Если перевозка началась до истечения срока действия документа, свидетельство будет считаться действительным до момента доставки груза в таможню конечного пункта назначения. Такой подход обеспечивает бесперебойность перевозок и минимизирует риски возникновения проблем на маршруте.

Обновленные правила являются обязательными для Украины, поскольку ратифицированные международные договоры имеют силу национального законодательства. Изменения уже вступили в силу на территории страны, а соответствующие поправки зарегистрированы в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.

Новые правила способствуют повышению предсказуемости в сфере международных автомобильных перевозок, облегчают планирование деятельности перевозчиков, снижают риск задержек и укрепляют доверие к украинской системе таможенного контроля со стороны международных партнеров.

