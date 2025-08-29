Практика судів
  1. В Україні

В Україні набули чинності оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень МДП

07:00, 29 серпня 2025
Зміни спрощують процедури для перевізників і підвищують ефективність митного контролю.
Державна митна служба України повідомила про набуття чинності оновлених правил міжнародних автомобільних перевезень, ухвалених у рамках Конвенції МДП на рівні Організації Об’єднаних Націй. Ці правила є обов’язковими для всіх країн-учасниць, зокрема України, і спрямовані на уніфікацію процедур перевезень та зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Одним із ключових нововведень є продовження терміну обов’язкової перевірки транспортних засобів із двох до трьох років. Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть протягом трьох років. Це нововведення дозволить перевізникам економити час і ресурси, скорочуючи частоту повторних перевірок.

Ще одним важливим уточненням є порядок дії свідоцтв у разі закінчення їхнього строку. Якщо перевезення розпочалося до завершення терміну дії документа, свідоцтво вважатиметься дійсним до моменту доставки вантажу до митниці кінцевого пункту призначення. Такий підхід забезпечує безперебійність перевезень і мінімізує ризики виникнення проблем на маршруті.

Оновлені правила є обов’язковими для України, оскільки ратифіковані міжнародні договори мають силу національного законодавства. Зміни вже набули чинності на території країни, а відповідні поправки зареєстровано в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Нові правила сприяють підвищенню передбачуваності в сфері міжнародних автомобільних перевезень, полегшують планування діяльності перевізників, зменшують ризик затримок і зміцнюють довіру до української системи митного контролю з боку міжнародних партнерів.

