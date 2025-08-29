США согласовали продажу Украине авиационных боеприпасов на $825 млн — Андрей Ермак рассказал о деталях соглашения

США одобрили возможную продажу Украине авиационных боеприпасов, в том числе более 3 тысяч ракет ERAM и систем навигации.

Фото: united24media.com

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По условиям сделки, для Украины будет закуплено до 3 350 ракет ERAM и 3 350 навигационных модулей, предназначенных для противодействия спуфингу.

Финансирование обеспечат партнеры — Дания, Норвегия, Нидерланды и США.

Агентство по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency) отмечает, что Украина планирует приобрести:

3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM);

3350 встроенных систем позиционирования (GPS/INS);

контейнеры, пилоны, запасные части, программное обеспечение, а также услуги по обучению персонала и логистическую поддержку.

«Эта продажа повысит способность Украины реагировать на современные и будущие угрозы, укрепит ее возможность к самообороне и выполнению региональных задач безопасности. Украина сможет без труда интегрировать эти средства и услуги в свои Вооруженные силы», — указывается в сообщении.

Правительство США подчеркивает, что эта помощь не нарушит военный баланс в регионе.

Финансирование сделки будет осуществляться за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и финансирования от США по программе Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят американские компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Ракетная система ERAM является результатом сотрудничества с союзниками по НАТО, что позволяет быстро развертывать эффективную и масштабируемую систему.

«Описание и стоимость предоставлены с учетом максимально оцененного количества и стоимости на начальном этапе. Фактическая сумма будет меньше и будет зависеть от окончательных требований, бюджетных полномочий и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены», — добавили в Агентстве.

