Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

США согласовали продажу Украине авиационных боеприпасов на $825 млн — Андрей Ермак рассказал о деталях соглашения

08:12, 29 августа 2025
США одобрили возможную продажу Украине авиационных боеприпасов, в том числе более 3 тысяч ракет ERAM и систем навигации.
США согласовали продажу Украине авиационных боеприпасов на $825 млн — Андрей Ермак рассказал о деталях соглашения
Фото: united24media.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже оружия для Украины. Речь идет об авиационных боеприпасах и сопутствующем оборудовании на ориентировочную сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По условиям сделки, для Украины будет закуплено до 3 350 ракет ERAM и 3 350 навигационных модулей, предназначенных для противодействия спуфингу.

Финансирование обеспечат партнеры — Дания, Норвегия, Нидерланды и США.

Агентство по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency) отмечает, что Украина планирует приобрести:

  • 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM);
  • 3350 встроенных систем позиционирования (GPS/INS);
  • контейнеры, пилоны, запасные части, программное обеспечение, а также услуги по обучению персонала и логистическую поддержку.

«Эта продажа повысит способность Украины реагировать на современные и будущие угрозы, укрепит ее возможность к самообороне и выполнению региональных задач безопасности. Украина сможет без труда интегрировать эти средства и услуги в свои Вооруженные силы», — указывается в сообщении.

Правительство США подчеркивает, что эта помощь не нарушит военный баланс в регионе.

Финансирование сделки будет осуществляться за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и финансирования от США по программе Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят американские компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Ракетная система ERAM является результатом сотрудничества с союзниками по НАТО, что позволяет быстро развертывать эффективную и масштабируемую систему.

«Описание и стоимость предоставлены с учетом максимально оцененного количества и стоимости на начальном этапе. Фактическая сумма будет меньше и будет зависеть от окончательных требований, бюджетных полномочий и подписанных соглашений о продаже, если и когда они будут заключены», — добавили в Агентстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оружие Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военный омбудсмен призвала законодателей не превращать судей в статистов, запрещая им назначать более мягкое наказание военнослужащим за неподчинение

Такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным — Ольга Решетилова представила свое заключение по законопроекту 13452.

Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва