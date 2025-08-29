США погодили продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн — Андрій Єрмак розповів про деталі угоди

США схвалили можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів, зокрема понад 3 тисяч ракет ERAM та систем навігації.

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж зброї для України. Йдеться про авіаційні боєприпаси та супутнє обладнання на орієнтовну суму 825 мільйонів доларів. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За умовами угоди, для України буде закуплено до 3 350 ракет ERAM та 3 350 модулів навігації, призначених для протидії спуфінгу.

Фінансування забезпечать партнери — Данія, Норвегія, Нідерланди та США.

Агентство з безпеки співпраці у сфері оборони (Defense Security Cooperation Agency) зазначає, що Україна планує придбати:

3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM);

3350 вбудованих систем позиціювання (GPS/INS);

контейнери, пілони, запасні частини, програмне забезпечення, а також послуги з навчання персоналу та логістичну підтримку.

«Цей продаж підвищить здатність України реагувати на сучасні та майбутні загрози, зміцнить її спроможність до самооборони та виконання регіональних безпекових завдань. Україна зможе без труднощів інтегрувати ці засоби та послуги у свої Збройні сили», — вказується у повідомленні.

Уряд США підкреслює, що ця допомога не порушить військовий баланс у регіоні.

Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії та фінансування від США за програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками виступатимуть американські компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

Ракетна система ERAM є результатом співпраці з союзниками по НАТО, що дозволяє швидко розгортати ефективну та масштабовану систему.

«Опис і вартість надані з урахуванням максимально оціненої кількості та вартості на початковому етапі. Фактична сума буде меншою й залежатиме від остаточних вимог, бюджетних повноважень та підписаних угод про продаж, якщо і коли вони будуть укладені», — додали в Агентстві.

