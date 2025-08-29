В Сумской области разоблачили мошенника, который продавал фейковые отсрочки от мобилизации

Житель Ромен организовал схему с фиктивным трудоустройством для уклонения от мобилизации.

На Сумщине правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Ромен, который организовал мошенническую схему под видом предоставления «официальной отсрочки от мобилизации». Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, 40-летний злоумышленник размещал в интернете объявления о якобы трудоустройстве на государственное предприятие для оформления брони от мобилизации. За это он получал от граждан значительные суммы наличными, на банковские карты и даже криптокошельки.

Пострадали как минимум четверо человек, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 760 тысяч гривен.

Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно и в крупных размерах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 УК Украины), а также легализацию средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

