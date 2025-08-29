На Сумщині викрили шахрая, який продавав фейкові відстрочки від мобілізації

Житель Ромен організував схему з фіктивним працевлаштуванням для ухилення від мобілізації.

На Сумщині правоохоронці завершила досудове розслідування щодо мешканця Ромен, який організував шахрайську схему під виглядом надання «офіційної відстрочки від мобілізації». Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 40-річний зловмисник розміщував в інтернеті оголошення про нібито працевлаштування на державне підприємство для оформлення броні від мобілізації. За це він отримував від громадян значні суми готівкою, на банківські картки та навіть криптогаманці.

Постраждали щонайменше четверо осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 760 тисяч гривень.

Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене повторно та у великих розмірах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України), а також легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

