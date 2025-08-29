Практика судов
75 правоохранителей предстанут перед судом за пытки и жестокое обращение — ГБР

10:12, 29 августа 2025
ДБР в 2025 году открыло 350 производств по пыткам правоохранителей и уже передало в суд 44 дела в отношении 75 человек.
Государственное бюро расследований в 2025 году направило в суд 44 уголовных производства в отношении 75 человек, связанных с пытками и ненадлежащим обращением со стороны работников правоохранительных органов. Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, всего в этом году Бюро открыло 350 уголовных производств, связанных с такими преступлениями.

«В суд уже направлено 44 обвинительных акта в отношении 75 человек — работников правоохранительных органов и Государственной уголовно-исполнительной службы», — уточнил Сухачев.

Руководитель ГБР подчеркнул, что Бюро вместе с Советом Европы внедрило учебные программы для следователей и готовит собственных тренеров, а с Министерством юстиции работает над системой превентивных мер.

«Профилактика таких преступлений не менее важна, чем наказание — только так можно изменить саму культуру правоохранительной системы», — отметил он.

В структуре Главного следственного управления ГБР создано специализированное подразделение по противодействию пыткам, а еще 157 следователей в регионах получили соответствующую специализацию. Также в системе документооборота внедрена подсистема мониторинга жалоб, что позволяет отслеживать движение каждого заявления о пытках.

Алексей Сухачев также сообщил, что ГБР передало в Офис генерального прокурора предложения по созданию Дорожной карты единых стандартов задержания.

«Она должна предусматривать обязательную видеофиксацию, электронный протокол задержания, запрет неофициального общения с задержанными, а также анализ выполнения требований закона относительно полного и своевременного документирования таких случаев», — уточнил директор ГБР.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

