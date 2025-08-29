75 правоохоронців постануть перед судом за катування та жорстоке поводження — ДБР

ДБР у 2025 році відкрило 350 проваджень щодо катувань правоохоронців і вже передало до суду 44 справи стосовно 75 осіб.

Державне бюро розслідувань у 2025 році направило до суду 44 кримінальні провадження стосовно 75 осіб, пов’язаних із катуваннями та неналежним поводженням з боку працівників правоохоронних органів. Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, загалом цього року Бюро відкрило 350 кримінальних проваджень, пов’язаних із такими злочинами.

«До суду вже направлено 44 обвинувальних акти стосовно 75 осіб — працівників правоохоронних органів та Державної кримінально-виконавчої служби», — уточнив Сухачов.

Керівник ДБР наголосив, що Бюро разом із Радою Європи запровадило навчальні програми для слідчих і готує власних тренерів, а з Міністерством юстиції працює над системою превентивних заходів.

«Профілактика таких злочинів не менш важлива, ніж покарання - тільки так можна змінити саму культуру правоохоронної системи», — підкреслив він.

У структурі Головного слідчого управління ДБР створили спеціалізований підрозділ із протидії катуванням, а ще 157 слідчих у регіонах отримали відповідну спеціалізацію. Також у системі документообігу запроваджено підсистему моніторингу скарг, що дозволяє відстежувати рух кожної заяви про катування.

Олексій Сухачов також повідомив, що ДБР передало до Офісу генерального прокурора пропозиції щодо створення Дорожньої карти єдиних стандартів затримання.

«Вона має передбачати обов’язкову відеофіксацію, електронний протокол затримання, заборону неофіційного спілкування із затриманими, а також аналіз виконання вимог закону щодо повного й своєчасного документування таких випадків», — уточнив директор ДБР.

