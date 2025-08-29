Практика судів
  1. В Україні

75 правоохоронців постануть перед судом за катування та жорстоке поводження — ДБР

10:12, 29 серпня 2025
ДБР у 2025 році відкрило 350 проваджень щодо катувань правоохоронців і вже передало до суду 44 справи стосовно 75 осіб.
75 правоохоронців постануть перед судом за катування та жорстоке поводження — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань у 2025 році направило до суду 44 кримінальні провадження стосовно 75 осіб, пов’язаних із катуваннями та неналежним поводженням з боку працівників правоохоронних органів. Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, загалом цього року Бюро відкрило 350 кримінальних проваджень, пов’язаних із такими злочинами.

«До суду вже направлено 44 обвинувальних акти стосовно 75 осіб — працівників правоохоронних органів та Державної кримінально-виконавчої служби», — уточнив Сухачов.

Керівник ДБР наголосив, що Бюро разом із Радою Європи запровадило навчальні програми для слідчих і готує власних тренерів, а з Міністерством юстиції працює над системою превентивних заходів.

«Профілактика таких злочинів не менш важлива, ніж покарання - тільки так можна змінити саму культуру правоохоронної системи», — підкреслив він.

У структурі Головного слідчого управління ДБР створили спеціалізований підрозділ із протидії катуванням, а ще 157 слідчих у регіонах отримали відповідну спеціалізацію. Також у системі документообігу запроваджено підсистему моніторингу скарг, що дозволяє відстежувати рух кожної заяви про катування.

Олексій Сухачов також повідомив, що ДБР передало до Офісу генерального прокурора пропозиції щодо створення Дорожньої карти єдиних стандартів затримання.

«Вона має передбачати обов’язкову відеофіксацію, електронний протокол затримання, заборону неофіційного спілкування із затриманими, а також аналіз виконання вимог закону щодо повного й своєчасного документування таких випадків», — уточнив директор ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

Військовий омбудсман закликала законодавців не перетворювати суддів на статистів, забороняючи їм призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору

Такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним – Ольга Решетилова надала свій висновок щодо законопроекту 13452.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва