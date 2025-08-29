Практика судов
Не менее 600 учеников – Оксен Лесовой заявил, что нужно укрупнить старшие школы

16:25, 29 августа 2025
Министр Оксен Лесовой рассказал о вызовах и решениях для реализации образовательной реформы.
Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой заявил, что для успешного внедрения реформы старшей профильной школы образовательное учреждение должно иметь не менее 600 учеников. Об этом он сообщил в интервью ТК «Интер».

«Демография на сегодняшний день и существующая сеть не позволяют качественно реализовать подход старшей профильной школы. Потому что это профильное обучение, возможность формирования групп по профилям, возможность построения индивидуального трека, индивидуальных образовательных траекторий для детей, требует большого количества учителей и большого количества учеников... Если мы говорим в контексте имплементации реформы старшей профильной школы, то это 600 детей в учебном заведении. Это тот нижний предел, который позволит действительно реализовать идеологию выбора», – пояснил Лесовой.

Министр отметил, что наибольшие трудности в процессе реформы будут возникать в малонаселенных регионах. Для их решения он предложил несколько подходов, в частности создание пансионатов, где ученики смогут находиться в течение учебной недели, возвращаясь домой на выходные.

«Пансионаты нужно построить, и многие области уже занимаются этой работой. Они видят большую школу или бывшее учреждение профессионального образования и часть, одно крыло, выделяют под реконструкцию, перестройку его под возможность для проживания детей», – рассказал Лесовой.

Еще одним решением является организация доставки учеников в школы, однако министр подчеркнул, что время в пути не должно превышать 30 минут.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла постановление 13506 с призывом не допускать закрытия малокомплектных школ, однако финансирование зависит от условий Всемирного банка: с 1 сентября 2025 года образовательная субвенция не будет покрывать школы с менее чем 45 учениками (с 2026-го — <60), и в случае нарушения Украина рискует вернуть 2,2 млрд грн. Ключевая причина — зависимость от финансирования международных партнеров, которые выдвигают конкретные требования к минимальной наполняемости школ. В Министерстве образования и науки все же отметили, что с 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где обучаются менее 45 детей (кроме начальных классов). А уже с сентября 2026 года планка вырастет до 60 детей.

