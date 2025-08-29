Зеленский объяснил, почему разрешили выезжать за границу ребятам 18-22 лет

Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы, прежде всего, они заканчивали здесь школу, — Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разрешение на выезд за границу для ребят в возрасте 18-22 лет не угрожает обороноспособности государства, а наоборот, будет способствовать тому, чтобы молодежь оставалась связана с Украиной. По словам, за последние два года все меньше ребят завершают обучение в украинских школах, потому что их вывозят родители.

Чтобы молодежь имела возможность получить образование в Украине, решили разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, сообщил на брифинге Владимир Зеленский.

"У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. Это было широкое круг консультаций, прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам очень нужно, чтобы прежде они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили", - сказал Зеленый.

Президент также добавил, что в настоящее время не наблюдается массовых выездов из Украины 18-22-летних парней.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

