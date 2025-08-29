Практика судів
Зеленський пояснив, чому дозволили виїжджати за кордон хлопцям 18-22 років

16:15, 29 серпня 2025
Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу, — Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для хлопців віком 18–22 роки не загрожує обороноздатності держави, а навпаки — сприятиме тому, щоб молодь залишалася пов’язана з Україною. За словами, за останні два роки дедалі менше хлопців завершують навчання в українських школах, бо їх вивозять батьки.

Щоб молодь мала можливість здобути освіту в Україні, вирішили дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, повідомив на брифінгу Володимир Зеленський. 

"У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коле консультацій, передусім з військовими та освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили", - сказав Зеленський

Президент також додав, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18-22-річних хлопців.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Володимир Зеленський

Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

