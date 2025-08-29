Зеленський пояснив, чому дозволили виїжджати за кордон хлопцям 18-22 років

Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу, — Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для хлопців віком 18–22 роки не загрожує обороноздатності держави, а навпаки — сприятиме тому, щоб молодь залишалася пов’язана з Україною. За словами, за останні два роки дедалі менше хлопців завершують навчання в українських школах, бо їх вивозять батьки.

Щоб молодь мала можливість здобути освіту в Україні, вирішили дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, повідомив на брифінгу Володимир Зеленський.

"У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коле консультацій, передусім з військовими та освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили", - сказав Зеленський

Президент також додав, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18-22-річних хлопців.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

