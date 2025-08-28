Прикордонна служба повідомила, що 28 серпня почався пропуск чоловіків до 23 років за кордон

Як зазначили в ДПСУ, чоловіки 18-22 років включно можуть виїхати, показавши військово-обліковий документ.

Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

