Стратегический инвестиционный совет одобрил Единый проектный портфель на 2026 год

Единый проектный портфель публичных инвестиций на 2026 год по следующим направлениям: энергетика, образование, медицина и инфраструктура.

Стратегический инвестиционный совет Украины одобрил Единый проектный портфель публичных инвестиций (ЕПП) на 2026 год, сформированный на основе Среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций на 2026–2028 годы. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Единый проектный портфель отражает ключевые государственные приоритеты и впервые объединяет как программы, так и проекты публичных инвестиций. В ближайшее время их можно будет увидеть на платформе DREAM. Это сделает использование бюджетных средств более прозрачным, усилит доверие граждан и международных партнеров и откроет новые возможности для инвестиций — в частности, через механизмы публично-частного партнерства. Одобрение ЕПП — важный шаг в реформе управления публичными инвестициями, которая с этого года распространяется и на региональный и местный уровни», — отметил министр Алексей Соболев.

ЕПП включает проекты и программы публичных инвестиций, которые прошли тщательную оценку и отбор по установленным процедурам и могут претендовать на финансирование для подготовки и реализации.

По результатам отраслевой и экспертной оценки в портфель вошли 89 проектов и 60 программ, из которых 75 – это действующие проекты и программы, финансируемые в 2025 году, и 74 – новые инициативы.

Одобренный ЕПП охватывает следующие ключевые направления:

окружающая среда;

энергетика;

жилье;

муниципальная инфраструктура и услуги;

образование и наука;

здравоохранение;

правовая деятельность и судопроизводство;

публичные услуги и связанная с ними цифровизация;

публичные финансы;

социальная сфера;

транспорт.

При формировании портфеля применены новые подходы ко всем этапам управления публичными инвестициями – от подготовки до оценки, отбора и реализации. В частности:

установлены более четкие требования к подготовке и оформлению проектов и программ;

введены усовершенствованные критерии оценки, учитывающие стратегическую целесообразность, финансовую обоснованность и социально-экономический эффект.

