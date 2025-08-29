Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік

Стратегічна інвестиційна рада України схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 2026 рік, сформований на основі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
«Єдиний проектний портфель відображає ключові державні пріоритети та вперше об’єднує як програми, так і проекти публічних інвестицій. Найближчим часом їх можна буде побачити на платформі DREAM. Це зробить використання бюджетних коштів більш прозорим, посилить довіру громадян та міжнародних партнерів і відкриє нові можливості для інвестицій — зокрема і через механізми публічно-приватного партнерства. Схвалення ЄПП — важливий крок у реформі управління публічними інвестиціями, яка від цього року поширюється і на регіональний та місцевий рівні», – зазначив міністр Олексій Соболев.
ЄПП включає проекти та програми публічних інвестицій, які пройшли ретельну оцінку й відбір за встановленими процедурами та можуть претендувати на фінансування для підготовки та реалізації.
За результатами галузевої та експертної оцінки до портфеля увійшли 89 проектів і 60 програм, з яких 75 – це діючі проекти та програми, що фінансувалися у 2025 році, та 74 – нові ініціативи.
Схвалений ЄПП охоплює такі ключові напрями:
Під час формування портфеля застосовано нові підходи до всіх етапів управління публічними інвестиціями – від підготовки до оцінки, відбору та реалізації. Зокрема:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.