Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проектний портфель на 2026 рік

Єдиний проектний портфель публічних інвестицій на 2026 за такими напрямками: енергетика, освіта, медицина та інфраструктура.

Стратегічна інвестиційна рада України схвалила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 2026 рік, сформований на основі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2026–2028 роки. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Єдиний проектний портфель відображає ключові державні пріоритети та вперше об’єднує як програми, так і проекти публічних інвестицій. Найближчим часом їх можна буде побачити на платформі DREAM. Це зробить використання бюджетних коштів більш прозорим, посилить довіру громадян та міжнародних партнерів і відкриє нові можливості для інвестицій — зокрема і через механізми публічно-приватного партнерства. Схвалення ЄПП — важливий крок у реформі управління публічними інвестиціями, яка від цього року поширюється і на регіональний та місцевий рівні», – зазначив міністр Олексій Соболев.

ЄПП включає проекти та програми публічних інвестицій, які пройшли ретельну оцінку й відбір за встановленими процедурами та можуть претендувати на фінансування для підготовки та реалізації.

За результатами галузевої та експертної оцінки до портфеля увійшли 89 проектів і 60 програм, з яких 75 – це діючі проекти та програми, що фінансувалися у 2025 році, та 74 – нові ініціативи.

Схвалений ЄПП охоплює такі ключові напрями:

довкілля;

енергетика;

житло;

муніципальна інфраструктура та послуги;

освіта і наука;

охорона здоров’я;

правова діяльність і судочинство;

публічні послуги та пов’язана з ними цифровізація;

публічні фінанси;

соціальна сфера;

транспорт.

Під час формування портфеля застосовано нові підходи до всіх етапів управління публічними інвестиціями – від підготовки до оцінки, відбору та реалізації. Зокрема:

встановлено чіткіші вимоги до підготовки та оформлення проектів і програм;

запроваджено вдосконалені критерії оцінки, які враховують стратегічну доцільність, фінансову обґрунтованість і соціально-економічний ефект.

