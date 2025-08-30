В Киевской области в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается

Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. Об этом сообщает Укрзализныця.
"В результате ночных вражеских обстрелов ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - отметили в УЗ.
Сообщается, что в настоящее время такие рейсы следуют с задержками:
№74 Перемышль – Харьков;
№24 Хелм – Киев;
№144 Рахов – Сумы;
№2 Ивано-Франковск – Харьков;
№21 Харьков – Львов;
№106 Одесса – Киев
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.