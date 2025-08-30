Практика судов
В Киевской области в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается

08:29, 30 августа 2025
Ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от 2 часов.
В Киевской области в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается
Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области. Об этом сообщает Укрзализныця.

"В результате ночных вражеских обстрелов ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от 2 часов", - отметили в УЗ.

Сообщается, что в настоящее время такие рейсы следуют с задержками:

№74 Перемышль – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№144 Рахов – Сумы;

№2 Ивано-Франковск – Харьков;

№21 Харьков – Львов;

№106 Одесса – Киев

