Практика судів
  1. В Україні

На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура: низка потягів затримується

08:29, 30 серпня 2025
Низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин.
На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура: низка потягів затримується
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія вкотре здійснила масований обстріл України, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:ї

  • №74 Перемишль - Харків;
  • №24 Хелм - Київ;
  • №144 Рахів - Суми;
  • №2 Івано-Франківськ - Харків;
  • №21 Харків - Львів;
  • №106 Одеса - Київ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київська область Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Суд виправдав військовослужбовця, який повідомив командиру про неможливість виконати наказ через стан здоров’я

Військовослужбовець виконував накази, брав участь в бойових діях, ходив на штурми, але цього разу не зміг виконати наказ через стан здоров`я – суд виніс виправдувальний вирок.

Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області