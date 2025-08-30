На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура: низка потягів затримується

Низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин.

Росія вкотре здійснила масований обстріл України, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що наразі такі рейси прямують із затримками:ї

№74 Перемишль - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№144 Рахів - Суми;

№2 Івано-Франківськ - Харків;

№21 Харків - Львів;

№106 Одеса - Київ

