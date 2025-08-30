Во Львове задержанный вор сбежал во время медосмотра

Львовянин попросился в туалет, после чего ему удалось исчезнуть в неизвестном направлении.

Во Львове судили воровавшегося во время медосмотра вора, сообщает областная прокуратура.

Ранее судимый львовянин систематически воровал товары из магазинов. В результате чего он был взят под стражу.

В дальнейшем, для проведения медицинского осмотра конвой достал мужчину в больницу. Находясь там, мужчина попросился в туалет, откуда ему удалось скрыться в неизвестном направлении.

Однако позже правоохранители отыскали и задержали мужчину.

За кражи и бегство из-под стражи назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

