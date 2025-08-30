У Львові затриманий крадій втік під час медогляду

Львів’янин попросився до вбиральні, після чого йому вдалося зникнути в невідомому напрямку.

У Львові судили крадія, який втік під час медогляду, повідомляє обласна прокуратура.

Раніше судимий львів’янин систематично крав товари з магазинів. Внаслідок чого його було взято під варту.

В подальшому, для проведення медичного огляду конвой достав чоловіка у лікарню. Перебуваючи там, чоловік попросився в туалет, звідки йому вдалось втекти в невідомому напрямку.

Однак пізніше правоохоронці відшукали та затримали чоловіка.

За крадіжки та втечу з-під вартийому призначено покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

