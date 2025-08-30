Практика судов
Ушел из жизни почетный председатель Союза юристов Украины Валерий Евдокимов

16:39, 30 августа 2025
Союз юристов выражает глубокие соболезнования в связи со смертью юриста, известного политика, общественного деятеля, члена Исполкома Совета Союза юристов Украины, Почетного Председателя Союза Валерия Евдокимова.
В Союзе юристов Украины с глубокой скорбью сообщили о том, что ушел из жизни выдающийся украинский юрист, известный политик, известный общественный деятель, член Исполкома Совета Союза юристов Украины, Почетный председатель Союза – Валерий Александрович Евдокимов. Он посвятил свою жизнь служению людям, укреплению в украинском обществе законности и правопорядка, распространению правовых знаний, развитию связей с международным юридическим сообществом.

На протяжении многих лет Валерий Александрович работал в органах прокуратуры, избирался народным депутатом Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины, в 1998 — 2001 годах был первым Председателем важного государственного органа – Высшего совета юстиции. Неоднократно его избирали председателем Союза юристов Украины, президентом Всемирного конгресса украинских юристов, президентом Всемирной ассоциации юристов.

За весомый личный вклад в развитие правового государства, защиту прав и свобод человека, утверждение принципов верховенства права и справедливости В. А. Евдокимов награжден многими государственными наградами Украины, а также наградами других стран и международных организаций.

«Исполком Совета Союза юристов Украины выражает соболезнования родным и близким Валерия Александровича Евдокимова. Память о нем, как о выдающемся юристе, Юристе с большой буквы, исторической личности, добром, искреннем и отзывчивом человеке, — навсегда останется в наших сердцах, а также в сердцах многих наших соотечественников», — отметили председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун и члены Исполкома Совета Союза юристов Украины.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Евдокимова.

