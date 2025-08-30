Практика судів
Пішов з життя почесний голова Союзу юристів України Валерій Євдокимов

16:39, 30 серпня 2025
Союз юристів висловлює глибокі співчуття з приводу смерті правника, відомого політика, громадського діяча, члена Виконкому Ради Союзу юристів України, Почесного Голови Союзу Валерія Євдокимова.
Пішов з життя почесний голова Союзу юристів України Валерій Євдокимов
В Союзі юристів України з глибоким сумом повідомили про те, що пішов з життя видатний український правник, відомий політик, знаний громадський діяч, член Виконкому Ради Союзу юристів України, Почесний Голова Союзу – Валерій Олександрович Євдокимов. Він присвятив своє життя служінню людям, зміцненню у Українському в суспільстві законності і правопорядку, поширенню правових знань, розвитку зв’язків з міжнародною юридичною спільнотою.

Протягом багатьох років Валерій Олександрович працював в органах прокуратури, обирався народним депутатом України ІІ і ІV скликань Верховної Ради України, у 1998 — 2001 роках був першим Головою важливого державного органу – Вищої ради юстиції. Неодноразово його обирали Головою Союзу юристів України, президентом Світового конгресу українських юристів, президентом Всесвітньої асоціації юристів.

За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, захист прав і свобод людини, утвердження принципів верховенства права і справедливості В. О. Євдокимов нагороджений багатьма державними нагородами України, а також нагородами інших країн і міжнародних організацій.

«Виконком Ради Союзу юристів України висловлює співчуття рідним і близьким Валерія Олександровича Євдокимова. Пам’ять про нього, як видатного юриста, Правника з великої літери, історичної постаті, доброї, щирої і чуйної  людини, — назавжди залишиться в наших серцях, а також в серцях багатьох наших співвітчизників», – зазначили голова Союзу юристів України Святослав Піскун та члени Виконкому Ради Союзу юристів України.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валерія Євдокимова.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
