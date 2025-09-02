Практика судов
Защита права на общение с внуками – советы от Минюста

11:30, 2 сентября 2025
Семейный кодекс Украины гарантирует бабушкам и дедушкам право на контакт с ребенком и участие в его воспитании.
Согласно положениям Семейного кодекса Украины, дети имеют право на регулярное общение с бабушкой, дедушкой, прабабушкой, прадедушкой и другими близкими родственниками. Однако на практике родители или законные представители ребенка могут создавать препятствия для таких контактов. В таких случаях законодательство Украины предусматривает четкие механизмы защиты прав бабушек и дедушек, чтобы обеспечить интересы ребенка. Об этом говорится в консультации Министерства юстиции Украины.

В соответствии с частью первой статьи 257 Семейного кодекса Украины, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки имеют право на общение со своими внуками или правнуками, а также на участие в их воспитании. Часть вторая этой статьи прямо запрещает родителям или лицам, с которыми проживает ребенок, препятствовать реализации этого права. Статус семейных отношений между родителями, в частности наличие или отсутствие брака, не может быть основанием для ограничения контактов бабушки или дедушки с ребенком.

Механизмы защиты прав на общение с внуками

Если мирно договориться с родителями не удается, бабушки и дедушки могут воспользоваться двумя способами защиты своих прав: административным (через органы опеки и попечительства) или судебным.

Обращение в орган опеки и попечительства

Согласно статье 258 Семейного кодекса Украины, бабушка или дедушка могут подать заявление в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. В заявлении следует подробно описать обстоятельства, свидетельствующие об ограничении общения, и попросить установить порядок участия в воспитании или график встреч. Орган опеки, учитывая интересы ребенка, принимает решение, которое определяет конкретные условия общения, например, дни, часы или формат встреч. Это решение является обязательным к исполнению, если в течение десяти дней после его вынесения ни одна из сторон не обжалует его в суде. В случаях, когда общение с бабушкой или дедушкой может негативно повлиять на ребенка, орган опеки имеет право временно или полностью запретить такие контакты.

Обращение в суд

Если орган опеки отказывает в удовлетворении заявления или родители продолжают препятствовать общению, бабушка или дедушка могут обратиться в суд с иском об устранении препятствий в общении и определении порядка участия в воспитании ребенка. В соответствии со статьей 159 Семейного кодекса Украины, суд может установить различные формы реализации этого права, в частности:

  • периодические или регулярные встречи с ребенком;
  • совместное проведение досуга или отдыха;
  • разрешение на посещение ребенком места проживания бабушки или дедушки;
  • общение в присутствии третьего лица (при необходимости);
  • очередность контактов между различными родственниками.

При рассмотрении дела суд учитывает выводы органа опеки и попечительства, мнение его представителя, который обязательно участвует в заседании, а также ряд факторов, касающихся ребенка: его возраст, состояние здоровья, эмоциональную привязанность к бабушке или дедушке, бытовые условия и т. п. Если поведение или состояние здоровья бабушки или дедушки представляет угрозу для ребенка, суд может отказать в удовлетворении иска.

Необходимые документы

Для обращения в орган опеки или суд рекомендуется подготовить:

  • паспорт и его копию;
  • справку о присвоении РНОКПП (идентификационного кода);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
  • характеристику по месту жительства;
  • акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный органом опеки;
  • другие документы, подтверждающие родственные связи и заинтересованность в воспитании ребенка.

Для составления акта обследования жилищно-бытовых условий необходимо обратиться в Службу по делам детей по месту жительства.

Приоритет интересов ребенка

Министерство юстиции подчеркивает, что при рассмотрении таких дел ключевым критерием являются интересы ребенка. Поведение, намерения и добросовестность всех сторон играют решающую роль в принятии решения органами опеки или судом.

семейный кодекс Министерство юстиции Украины

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
