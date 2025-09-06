Мобинг на работе: когда можно получить компенсацию за травлю

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области предоставило разъяснение относительно компенсаций для работников, которые стали жертвами моббинга (травли) на работе.
Если вследствие моббинга работнику был нанесен ущерб здоровью, и этот факт подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, работодатель обязан компенсировать расходы на лечение в полном объеме.
Работник также имеет право на компенсацию морального вреда от работодателя, если суд признал факт моббинга или дискриминации.
Это возможно в случае, когда:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.