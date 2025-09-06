Мобинг на работе: когда можно получить компенсацию за травлю

Если факт совершения мобинга подтвердит суд и такое решение вступит в силу, лицо может получить компенсацию за причиненный вред.

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области предоставило разъяснение относительно компенсаций для работников, которые стали жертвами моббинга (травли) на работе.

Если вследствие моббинга работнику был нанесен ущерб здоровью, и этот факт подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, работодатель обязан компенсировать расходы на лечение в полном объеме.

Работник также имеет право на компенсацию морального вреда от работодателя, если суд признал факт моббинга или дискриминации.

Это возможно в случае, когда:

нарушены законные права работника,

действия привели к моральным страданиям,

человек утратил нормальные жизненные связи,

ситуация требует дополнительных усилий по организации жизни.

