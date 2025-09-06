Мобінг на роботі: коли можна отримати компенсацію за цькування

Якщо факт вчинення мобінгу підтвердить суд і таке рішення набере чинності, особа може отримати компенсацію за завдану шкоду.

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області надало роз’яснення щодо компенсацій для працівників, які стали жертвами мобінгу (цькування) на роботі.

Якщо внаслідок мобінгу працівникові було завдано шкоди здоров’ю, і цей факт підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, роботодавець зобов’язаний компенсувати витрати на лікування у повному обсязі.

Працівник також має право на компенсацію моральної шкоди від роботодавця, якщо суд визнав факт мобінгу або дискримінації.

Це можливо у разі, коли:

порушено законні права працівника,

дії призвели до моральних страждань,

людина втратила нормальні життєві зв’язки,

ситуація вимагає додаткових зусиль для організації життя.

