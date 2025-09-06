Ученики на производственной практике — обязаны ли предприятия уведомлять налоговую

Стало известно, нужно ли подавать сообщения в ГНС о принятии ученика на производственную практику.

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области предоставило разъяснение относительно того, нужно ли работодателям уведомлять территориальные органы Государственной налоговой службы в случае прохождения учащимися профессионально-технических учебных заведений производственной практики.

Так, для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических заведений эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы во время производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами о учебно-производственной практике за фактически выполненную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50 % зарплаты за прохождение производственной практики. Другие 50 % зарплаты, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

Итак, трудовые отношения с учащимися ПТУ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о приеме работника на работу в органы ГНС не подается.

