Практика судів
  1. В Україні

Учні на виробничій практиці — чи зобов’язані підприємства повідомляти податкову

20:01, 6 вересня 2025
Стало відомо, чи потрібно подавати повідомлення до ДПС про прийняття учня на виробничу практику.
Учні на виробничій практиці — чи зобов’язані підприємства повідомляти податкову
Ілюстративне фото, джерело - depositphotos
Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області надало роз’яснення щодо того, чи потрібно роботодавцям повідомляти територіальні органи Державної податкової служби у разі проходження учнями професійно-технічних навчальних закладів виробничої практики.

Так, для проходження виробничої практики слухачами професійно-технічних закладів ці заклади освіти укладають відповідні договори із підприємствами, установами та організаціями.

За виконані учнями роботи під час виробничої практики підприємства здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконану роботу.

Ці кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ з метою виплати учням 50 % зарплати за проходження виробничої практики. Інші 50 % зарплати, нарахованої за час виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом.

Отже, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничої практики не виникають, трудові договори не укладаються, повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається.

Держпраці ДПС трудові відносини

