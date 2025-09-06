Польские митингующие разблокировали пункт пропуска Медика-Шегини — ГНСУ

По состоянию на данный момент польские митингующие завершили блокировку движения.

Как известно, на польско-украинской границе польские митингующие частично заблокировали пункт пропуска Медика-Шегини. Предварительно причиной протеста называют низкие цены на сбыт зерновой продукции.

Госпогранслужба рассказала, что, по данным польской стороны, по состоянию на данный момент митингующие завершили блокировку движения.

Оформление всех категорий транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

