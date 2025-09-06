Польські мітингувальники розблокували пункт пропуску Медика-Шегині — ДПСУ

Станом на зараз польські мітингувальники завершили блокування руху.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби-Західний кордон

Як відомо, на польсько-українському кордоні польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску Медика-Шегині. Попередньо причиною протесту називають низькі ціни на збут зернової продукції.

Держприкордонслужба розповіла, що, за даними польської сторони, станом на зараз мітингувальники завершили блокування руху.

Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.

