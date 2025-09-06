Во Львове отец забыл трубку с младенцем на крыше авто: она упала во время движения

Ребенок получил многочисленные травмы.

Во Львове 47-летний мужчина поставил люльку с месячным сыном на крышу автомобиля и, забыв об этом, начал движение.

В результате люлька упала на обочину, а малолетний мальчик травмировался, сообщают в полиции.

Когда люлька с ребенком на ходу упала с крыши автомобиля на обочине дороги, водитель не заметил этого и поехал дальше.

Прохожие вызвали на место полицию и скорую. Врачи диагностировали у младенца ушибы и другие травмы. Полицейские оперативно нашли отца.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УКУ. За совершенное ему грозит до двух лет лишения свободы.

