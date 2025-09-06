У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху

Дитина отримала численні травми.

У Львові 47-річний чоловік поставив люльку з місячним сином на дах автомобіля та, забувши про це, розпочав рух.

Внаслідок цього колиска впала на узбіччя, а малолітній хлопчик травмувався, повідомляють у поліції.

Коли люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, водій не помітив цього і поїхав далі.

Перехожі викликали на місці поліцію та швидку. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші травми. Поліцейські оперативно знайшли батька.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. За вчинене йому загрожує до двох років позбавлення волі.

