В Измаиле 19-летний водитель на BMW сбил насмерть девушку

В Измаиле Одесской области 19-летний водитель BMW на нерегулируемом пешеходном переходе сбил насмерть 22-летнюю девушку. Об этом сообщили в полиции.

Водитель в результате аварии не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезв.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения ДТП.

Решается вопрос сообщения водителя о подозрении и избрании меры пресечения.

