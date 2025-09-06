Практика судів
  1. В Україні

В Ізмаїлі 19-річний водій на BMW збив на смерть дівчину

21:13, 6 вересня 2025
Молодик збив дівчину на нерегульованому пішоходному переході.
В Ізмаїлі 19-річний водій на BMW збив на смерть дівчину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ізмаїлі Одеської області 19-річний водій BMW на нерегульованому пішоходному переході збив на смерть 22-річну дівчину. Про це повідомили у поліції. 

Водій унаслідок аварії не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості ДТП.

Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Ізмаїл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва