В Ізмаїлі 19-річний водій на BMW збив на смерть дівчину

Молодик збив дівчину на нерегульованому пішоходному переході.

В Ізмаїлі Одеської області 19-річний водій BMW на нерегульованому пішоходному переході збив на смерть 22-річну дівчину. Про це повідомили у поліції.

Водій унаслідок аварії не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості ДТП.

Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу.

