В Николаеве наказали женщину, которая на пешеходном переходе совершила наезд на пенсионерку

Женщина сбила 73-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Центральном районном суде Николаева вынесен приговор 29-летней жительнице Николаева, которая на пешеходном переходе совершила наезд на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что утром 23 апреля 2025, обвиняемая, с превышением скорости, двигалась за рулем автомобиля "Mini Cooper" по ул. Веселиновский в Николаеве. В районе перекрестка с ул.Урожайной она совершила наезд на 73-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда, пенсионерка скончалась в карете скорой медицинской помощи.

Допрошенная обвиняемая признала свою вину в полном объеме. Объяснила, что везла детей своего мужа в школу. По этой улице ездит довольно часто, поэтому знала о наличии перехода. Она опережала двигавшийся слева автомобиль, увидев, что на пешеходном переходе есть люди. Она пыталась избежать столкновения, но не смогла.

Просила не наказывать ее строго, отметила, что управляет автомобилем полтора года.

Дочь погибшей, потерпевшей, сообщила, что они шли к нотариусу для оформления наследства после смерти ее отца. У перехода одна машина остановилась, чтобы их пропустить, они пошли и на середине дороги увидели двигавшийся на них автомобиль. Столкновение произошло очень быстро. После остановки автомобиля из него выбежала женщина, которая кричала, что это она совершила ДТП. Люди, которые были рядом, вызвали скорую.

Потерпевшая сообщила, что ей был частично компенсирован причиненный ущерб, просила суд строго не наказывать обвиняемый, чтобы он мог возместить все убытки.

Учитывая личность обвиняемой и обстоятельства и характер совершенного уголовного правонарушения, суд пришел к выводу, что его исправление невозможно без изоляции от общества. В то же время наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, дают возможность назначить минимальное наказание в пределах санкции ч.2 ст.286 УК Украины.

При этом суд принял признать последнюю виновной и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

