У Миколаєві покарали жінку, яка на пішохідному переході скоїла наїзд на пенсіонерку

Жінка збила 73-річну пенсіонерку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральному районному суді Миколаєва ухвалено вирок 29-річній мешканці Миколаєва, яка на пішохідному переході скоїла наїзд на пенсіонерку. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що вранці 23 квітня 2025 року, обвинувачена, з перевищенням швидкості, рухалась за кермом автомобіля "Mini Cooper" по вул. Веселинівській в Миколаєві. В районі перехрестя з вул.Врожайною вона здійснила наїзд на 73-річну жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок наїзду, пенсіонерка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Допитана обвинувачена визнала свою провину в повному обсязі. Пояснила, що везла дітей свого чоловіка до школи. Цією вулицею їздить досить часто, тому знала про наявність переходу. Вона випереджувала автомобіль, що рухався зліва і побачила, що на пішохідному переході є люди. Вона намагалась уникнути зіткнення, проте не змогла.

Просила не карати її суворо, зазначила, що керує автомобілем півтора року.

Донька загиблої, яка є потерпілою, повідомила, що вони йшли до нотаріуса для оформлення спадщини після смерті її батька. Біля переходу одна машина зупинилась, щоб їх пропустити, вони пішли і на середині дороги побачили автомобіль, що рухався на них. Зіткнення відбулось дуже швидко. Після зупинки автівки, з нього вибігла жінка, яка кричала, що це вона вчинила ДТП. Люди, що були поряд викликали швидку.

Потерпіла повідомила, що їй було частково компенсовано завдану шкоду, просила суд суворо не карати обвинувачену, щоб вона могла відшкодувати всі збитки.

Враховуючи особу обвинуваченої та обставини і характер вчиненого кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що її виправлення неможливе без ізоляції від суспільства. Водночас, наявність обставин, що пом'якшують покарання та відсутність таких, що обтяжують дають можливість призначити мінімальне покарання в межах санкції ч.2 ст.286 КК України.

За такого, суд ухвалив визнати останню винною та призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.