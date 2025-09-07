Верховный Суд подтвердил незаконность передачи в аренду ставок в Одесской области

Местные власти незаконно передали предпринимателям в пользование землю вместе с водоемами.

Верховный Суд поддержал позицию Одесской областной прокуратуры по делам о незаконной передаче в аренду земель со ставками на территории Любашевского сельсовета. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Экологические прокуроры установили, что орган местного самоуправления вопреки требованиям Земельного и Водного кодексов Украины передал предпринимателям в пользование земельные участки вместе с водными объектами.

В качестве основания для заключения договоров стороны пытались использовать разрешение на специальное водопользование посредством орошения. При этом проигнорировали обязательное требование о проведении открытых земельных торгов, которые должны обеспечить общине наиболее выгодные условия пользования имуществом.

В результате без проведения аукционов в пользование предпринимателям передали Кричуновские ставки №1 и №2, Адамовский ставок №1.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора и подтвердил, что разрешение на водопользование и договор аренды земли с водным объектом – разные правовые инструменты. Получение разрешения на орошение не дает права обходить земельные торги.

Благодаря прокуратуре пресечено незаконное использование земель водного фонда, которые являются собственностью украинского народа и находятся под особой охраной государства.

