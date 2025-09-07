Верховний Суд підтвердив незаконність передачі в оренду ставків на Одещині

Місцева влада незаконно передала підприємцям у користування землю разом із водоймами.

Верховний Суд підтримав позицію Одеської обласної прокуратури у справах про незаконну передачу в оренду земель зі ставками на території Любашівської селищної ради. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Екологічні прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування всупереч вимогам Земельного та Водного кодексів України передав підприємцям у користування земельні ділянки разом із водними об’єктами.

В якості підстави для укладення договорів сторони намагалися використати дозвіл на спеціальне водокористування у вигляді зрошення. При цьому проігнорували обов’язкову вимогу про проведення відкритих земельних торгів, які мали б забезпечити громаді найвигідніші умови користування майном.

Унаслідок цього без проведення аукціонів у користування підприємцям передали Кричунівські ставки № 1 та № 2, Адамівський ставок № 1.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора та підтвердив, що дозвіл на водокористування та договір оренди землі з водним об’єктом – це різні правові інструменти. Отримання дозволу на зрошення не надає права обходити земельні торги.

Завдяки прокуратурі припинено незаконне використання земель водного фонду, що є власністю українського народу та перебувають під особливою охороною держави.

