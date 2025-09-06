Подготовка к Рамштайну и новые встречи — Зеленский анонсировал активную неделю

Украина готовится к заседанию «Рамштайна», рассказал Владимир Зеленский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что следующая неделя должна быть достаточно активной, среди прочего идет подготовка к формату "Рамштайн".

Он отметил, что одним из главных приоритетов в сотрудничестве с партнерами сейчас усиление защиты неба — от российских шахедов и ракет.

"Мы работаем также и чтобы были новые взносы партнеров в программу PURL. Это очень нужная программа: мы благодаря этой программе покупаем американское оружие, и уже там больше 2 миллиардов долларов. Мы будем еще увеличивать это финансирование.

Среди главных приоритетов для всей нашей работы с партнерами – большая защита неба, защита против российских "шахедов", против российских ракет", – рассказал Зеленский в обращении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.