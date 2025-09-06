Практика судів
  1. В Україні

Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — Зеленський анонсував активний тиждень

21:31, 6 вересня 2025
Україна готується до засідання «Рамштайну», розповів Володимир Зеленський.
Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — Зеленський анонсував активний тиждень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень має бути доволі активним, серед іншого триває підготовка до формату "Рамштайн".

Він зазначив, що одним із головних пріоритетів у співпраці з партнерами зараз є посилення захисту неба — від російських шахедів і ракет.

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше ніж 2 мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами — більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", — розповів Зеленський у зверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва