Підготовка до Рамштайну та нові зустрічі — Зеленський анонсував активний тиждень

Україна готується до засідання «Рамштайну», розповів Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступний тиждень має бути доволі активним, серед іншого триває підготовка до формату "Рамштайн".

Він зазначив, що одним із головних пріоритетів у співпраці з партнерами зараз є посилення захисту неба — від російських шахедів і ракет.

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше ніж 2 мільярди доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами — більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", — розповів Зеленський у зверненні.

