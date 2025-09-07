В ГСЧС показали последствия атаки на Киев – снова в огне многоэтажки, фото

В Киеве погиб один человек и пострадали 18 в результате ночной атаки.

ГСЧС сообщила о последствиях массированной ночной атаки на столицу. В результате погиб один человек, еще 18 получили ранения.

В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажных домов:

• в девятиэтажке произошел пожар с 6-го по 9-й этажи и частичное разрушение перекрытий;

• в другом доме — возгорание на верхних этажах;

• еще в одном — пожар на третьем этаже.

Кроме того, уничтожены ангар и несколько автомобилей.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар на двух этажах и произошло частичное разрушение.

Пожары уже локализованы, спасатели продолжают аварийно-спасательные работы.

