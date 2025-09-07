У ДСНС показали наслідки атаки на Київ – знову у вогні багаповерхівки, фото

ДСНС повідомила про наслідки масованої нічної атаки на столицю. У результаті загинула одна людина, ще 18 отримали поранення.
У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхових будинків:
У Дарницькому районі зафіксовано влучання у чотириповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа на двох поверхах і сталося часткове руйнування.
Пожежі вже локалізовані, рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.
