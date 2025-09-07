У ДСНС показали наслідки атаки на Київ – знову у вогні багаповерхівки, фото

У Києві загинула людина та постраждали 18 внаслідок нічної атаки.

ДСНС повідомила про наслідки масованої нічної атаки на столицю. У результаті загинула одна людина, ще 18 отримали поранення.

У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхових будинків:

у дев’ятиповерхівці сталася пожежа з 6-го по 9-й поверхи та часткове руйнування перекриттів;

в іншому будинку — займання на верхніх поверхах;

ще в одному — пожежа на третьому поверсі.

Крім того, знищені ангар та кілька автомобілів.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання у чотириповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа на двох поверхах і сталося часткове руйнування.

Пожежі вже локалізовані, рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

