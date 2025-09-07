Укрзализныця меняет маршруты поездов и вводит автобусы из-за повреждения инфраструктуры

УЗ изменила маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры.

Источник фото: УЗ

Из-за обстрелов и повреждения инфраструктуры в Кременчугском районе ряд пассажирских поездов временно будет курсировать измененными маршрутами, сообщает «Укрзализныця».

Поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать в объезд через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела) и Знаменка. Добраться до станции Кременчуг пассажиры смогут автобусами.

Поезд №260 Чоп — Кременчуг будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, где также организован автобусный трансфер. В обратном направлении автобусы будут забирать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны до Закарпатья.

В «Укрзализныце» предупреждают, что в ближайшие дни из-за ремонта поврежденного участка возможны задержки поездов в регионе. Для сообщения с Кременчугом будут задействованы автобусы от ближайших доступных станций.

Кроме того, в результате обстрела поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге. На маршруты уже выведены резервные поезда, однако электропоезда №6663 Кременчуг — Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) — Кременчуг 7 сентября курсировать не будут из-за инфраструктурных восстановительных работ.

