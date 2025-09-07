Укрзалізниця змінює маршрути та вводить автобуси через пошкодження інфраструктури

УЗ змінила маршрути поїздів через пошкодження інфраструктури.

Джерело фото: УЗ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через обстріли та пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі низка пасажирських поїздів тимчасово курсуватиме зміненими маршрутами, повідомляє «Укрзалізниця».

Поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса прямуватимуть в об’їзд через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам’янка. Дістатися до станції Кременчук пасажири зможуть автобусами.

Поїзд №260 Чоп — Кременчук курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, де також організовано автобусний трансфер. У зворотному напрямку автобуси забиратимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з подальшою пересадкою у вагони до Закарпаття.

В «Укрзалізниці» попереджають, що найближчими днями через ремонт пошкодженої ділянки можливі затримки поїздів у регіоні. Для сполучення з Кременчуком будуть задіяні автобуси від найближчих доступних станцій.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. На маршрути вже виведено резервні поїзди, однак електропоїзди №6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та №6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.