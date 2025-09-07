Практика судів
  1. В Україні

Укрзалізниця змінює маршрути та вводить автобуси через пошкодження інфраструктури

09:35, 7 вересня 2025
УЗ змінила маршрути поїздів через пошкодження інфраструктури.
Укрзалізниця змінює маршрути та вводить автобуси через пошкодження інфраструктури
Джерело фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через обстріли та пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі низка пасажирських поїздів тимчасово курсуватиме зміненими маршрутами, повідомляє «Укрзалізниця».

Поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса прямуватимуть в об’їзд через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла) та Знам’янка. Дістатися до станції Кременчук пасажири зможуть автобусами.

Поїзд №260 Чоп — Кременчук курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, де також організовано автобусний трансфер. У зворотному напрямку автобуси забиратимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з подальшою пересадкою у вагони до Закарпаття.

В «Укрзалізниці» попереджають, що найближчими днями через ремонт пошкодженої ділянки можливі затримки поїздів у регіоні. Для сполучення з Кременчуком будуть задіяні автобуси від найближчих доступних станцій.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці. На маршрути вже виведено резервні поїзди, однак електропоїзди №6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та №6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада підтримала скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – чим аргументували депутати

Законопроект поки прийнято лише у першому читанні, але, на думку депутатів, «всі, хто хотів – вже повернулися на службу».

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

«Правосуддя – це не феєрверк, а КПК є демократичним» – у ВАКС пояснили, чому деякі справи слухаються в Антикорупційному суді роками

У ВАКС повідомили, що судді не повинні «бігати та розшукувати обвинувачених та їх захисників».

Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

Заступниця голови ВРП Оксана Кваша заявила, що законопроект про продовження участі міжнародних експертів у відборі членів ВККС підтримується

За словами заступниці голови Вищої ради правосуддя Оксани Кваши, законопроект про продовження участі «міжнародників» у відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів «отримав підтримку».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду