В Киевской области изъяли из продажи опасные детские игрушки

В игрушках было установлено превышение максимально допустимого значения концентрации свинца и кадмия.

Источник фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Игрушки являются важным элементом развития ребенка, однако их безопасность имеет ключевое значение. Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщило об обнаружении опасной продукции во время проверок.

В ходе экспертиз было установлено, что музыкальный конь (артикул: 3А765-2) и игрушка «драйвовый улитка» (артикул: PL-724-20) содержат превышенную концентрацию свинца и кадмия.

Эти игрушки были изъяты из обращения в соответствии с Законом Украины «О рыночном надзоре и контроле не пищевой продукции».

Госпродпотребслужба призывает граждан сообщать о фактах реализации указанной продукции на территории Киевской области. Информацию можно предоставить по телефону (04598) 5-00-06 или на электронную почту: [email protected], указав название магазина и его адрес.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.