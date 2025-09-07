Практика судів
У Київській області вилучили з продажу небезпечні дитячі іграшки

13:38, 7 вересня 2025
У іграшках було встановлено перевищення максимально допустимого значення концентрації свинцю та кадмію.
Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області
Іграшки є важливим елементом розвитку дитини, проте їх безпечність має ключове значення. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомило про виявлення небезпечної продукції під час перевірок.

У ході експертиз було встановлено, що музичний кінь (артикул: 3А765-2) та іграшка «драйвовий равлик» (артикул: PL-724-20) містять перевищену концентрацію свинцю та кадмію.

Ці іграшки було вилучено з обігу відповідно до Закону України «Про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Держпродспоживслужба закликає громадян повідомляти про факти реалізації зазначеної продукції на території Київської області. Інформацію можна надати за телефоном (04598) 5-00-06 або електронною поштою: [email protected], вказавши назву магазину та його адресу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

