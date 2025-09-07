У Київській області вилучили з продажу небезпечні дитячі іграшки

У іграшках було встановлено перевищення максимально допустимого значення концентрації свинцю та кадмію.

Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іграшки є важливим елементом розвитку дитини, проте їх безпечність має ключове значення. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомило про виявлення небезпечної продукції під час перевірок.

У ході експертиз було встановлено, що музичний кінь (артикул: 3А765-2) та іграшка «драйвовий равлик» (артикул: PL-724-20) містять перевищену концентрацію свинцю та кадмію.

Ці іграшки було вилучено з обігу відповідно до Закону України «Про ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Держпродспоживслужба закликає громадян повідомляти про факти реалізації зазначеної продукції на території Київської області. Інформацію можна надати за телефоном (04598) 5-00-06 або електронною поштою: [email protected], вказавши назву магазину та його адресу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.