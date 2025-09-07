Правительство увеличивает финансирование лечения сложных травм войны

Решение предусматривает увеличение финансирования больниц, оказывающих помощь пациентам со сложными травмами.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Программу медицинских гарантий, которые предусматривают дополнительное финансирование больниц, оказывающих помощь пациентам со сложными травмами. Это очередной этап адаптации системы здравоохранения к вызовам войны, сообщила НСЗУ.

Речь идет о гражданских больницах по всей стране, где ежедневно спасают жизни в самых тяжелых случаях — как военным, так и гражданским. Перед принятием решения НСЗУ и Минздрав провели анализ потребностей и бюджетных возможностей и определили механизмы для направления дополнительных ресурсов на оплату дорогостоящих вмешательств.

Основные изменения:

• введен дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 диагностически-родственных групп;

• в случае нескольких операций в рамках одного лечения государство оплачивает все вмешательства (до пяти);

• повышены тарифы на наиболее ресурсоемкие процедуры.

Примеры новых тарифов:

• проведение ЭКМО — 342 тыс. грн (ранее 177 тыс. грн);

• инвазивная вентиляция более 336 часов — 288 тыс. грн (ранее 140 тыс. грн).

Также выросли тарифы на лечение ожогов, сложные ортопедические операции и помощь при поражениях нервной системы с применением инвазивной вентиляции легких.

НСЗУ подчеркивает, что эти изменения были разработаны в сотрудничестве с больницами, которые имеют уникальный опыт лечения пациентов с травмами войны, а принятое решение позволит медучреждениям покрывать реальные расходы на лечение и обеспечит пациентам помощь, соответствующую сложности их состояния.

