Практика судів
  1. В Україні

Уряд збільшує фінансування лікування складних травм війни

15:47, 7 вересня 2025
Рішення передбачає збільшення фінансування лікарень, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами.
Уряд збільшує фінансування лікування складних травм війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Програми медичних гарантій, що передбачають додаткове фінансування лікарень, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами. Це черговий етап адаптації системи охорони здоров’я до викликів війни, повідомила НСЗУ.

Йдеться про цивільні лікарні по всій країні, де щодня рятують життя у найважчих випадках — як військовим, так і цивільним. Перед ухваленням рішення НСЗУ та МОЗ провели аналіз потреб та бюджетних можливостей і визначили механізми для спрямування додаткових ресурсів на оплату високовартісних втручань.

Основні зміни:

  • запроваджено додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 діагностично-споріднених груп;
  • у разі кількох операцій під час одного лікування держава оплачує всі втручання (до п’яти);
  • підвищено тарифи на найбільш ресурсоємні процедури.

Приклади нових тарифів:

  • проведення ЕКМО — 342 тис. грн (раніше 177 тис. грн);
  • інвазивна вентиляція понад 336 годин — 288 тис. грн (раніше 140 тис. грн).

Також зросли тарифи на лікування опіків, складні ортопедичні операції та допомогу при ураженнях нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень.

НСЗУ підкреслює, що ці зміни були розроблені у співпраці з лікарнями, які мають унікальний досвід лікування пацієнтів із травмами війни, а прийняте рішення дозволить медзакладам покривати реальні витрати на лікування та забезпечить пацієнтам допомогу, що відповідає складності їхнього стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

гроші МОЗ Кабінет Міністрів України лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд висловився щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця за прогул

Єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення керівника держоргану про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду