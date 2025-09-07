Уряд збільшує фінансування лікування складних травм війни

Рішення передбачає збільшення фінансування лікарень, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Програми медичних гарантій, що передбачають додаткове фінансування лікарень, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами. Це черговий етап адаптації системи охорони здоров’я до викликів війни, повідомила НСЗУ.

Йдеться про цивільні лікарні по всій країні, де щодня рятують життя у найважчих випадках — як військовим, так і цивільним. Перед ухваленням рішення НСЗУ та МОЗ провели аналіз потреб та бюджетних можливостей і визначили механізми для спрямування додаткових ресурсів на оплату високовартісних втручань.

Основні зміни:

запроваджено додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 діагностично-споріднених груп;

у разі кількох операцій під час одного лікування держава оплачує всі втручання (до п’яти);

підвищено тарифи на найбільш ресурсоємні процедури.

Приклади нових тарифів:

проведення ЕКМО — 342 тис. грн (раніше 177 тис. грн);

інвазивна вентиляція понад 336 годин — 288 тис. грн (раніше 140 тис. грн).

Також зросли тарифи на лікування опіків, складні ортопедичні операції та допомогу при ураженнях нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень.

НСЗУ підкреслює, що ці зміни були розроблені у співпраці з лікарнями, які мають унікальний досвід лікування пацієнтів із травмами війни, а прийняте рішення дозволить медзакладам покривати реальні витрати на лікування та забезпечить пацієнтам допомогу, що відповідає складності їхнього стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.