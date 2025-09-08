В Одесской области в ДТП погибли двое детей — задержали 22-летнюю девушку-водителя задержали

Две девочки погибли в ДТП.

В Одесской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое школьников. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, 22-летняя водитель Opel Astra не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги, въехал в дерево и опрокинулся. В салоне находились еще четыре пассажира — ее односельчане: 22-летняя женщина с 15-летним братом и две девочки 13 и 14 лет.

Обе девочки погибли на месте. Остальных троих госпитализировали с многочисленными травмами. Водитель была трезвая, ее проверили на состояние опьянения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Следователи готовят сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения.

