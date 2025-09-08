Практика судів
На Одещині в ДТП загинули двоє дітей — затримали 22-річну водійку

07:18, 8 вересня 2025
Дві дівчинки загинули у ДТП.
На Одещині в ДТП загинули двоє дітей — затримали 22-річну водійку
Фото: поліція
В Одеській області сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє школярів. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, 22-річна водійка Opel Astra не впоралася з керуванням. Авто з’їхало з дороги, в’їхало в дерево та перекинулося. У салоні перебували ще четверо пасажирів — її односельці: 22-річна жінка з 15-річним братом та дві дівчинки 13 і 14 років.

Обидві дівчинки загинули на місці. Інших трьох госпіталізували з численними травмами. Водійка була твереза, її перевірили на стан сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

ДТП

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

