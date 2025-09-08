На Одещині в ДТП загинули двоє дітей — затримали 22-річну водійку

Дві дівчинки загинули у ДТП.

Фото: поліція

В Одеській області сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє школярів. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, 22-річна водійка Opel Astra не впоралася з керуванням. Авто з’їхало з дороги, в’їхало в дерево та перекинулося. У салоні перебували ще четверо пасажирів — її односельці: 22-річна жінка з 15-річним братом та дві дівчинки 13 і 14 років.

Обидві дівчинки загинули на місці. Інших трьох госпіталізували з численними травмами. Водійка була твереза, її перевірили на стан сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

