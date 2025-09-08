Россия ударила по энергосистеме в Киевской области: поврежден объект тепловой генерации, — Минэнерго

В настоящее время спасатели и энергетики ликвидируют последствия обстрелов.

Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

«Цель очевидна — причинить еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической ГРАЖДАНСКОЙ инфраструктуре», — отметили в Минэнерго.

В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

Как сообщали СМИ, ночью 8 сентября российские захватчики атаковали ударными дронами Трипольскую ТЭС, расположенную в Украинке Киевской области.

