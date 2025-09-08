Росія вдарила по енергосистемі на Київщині: пошкоджено об’єкт теплової генерації, — Міненерго

Наразі рятувальники й енергетики ліквідовують наслідки обстрілу.

Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі», — зазначили в Міненерго.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Як повідомляли ЗМІ, уночі 8 вересня російські загарбники атакували ударними дронами Трипільську ТЕС, що розташована в Українці на Київщині.

