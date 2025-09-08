ГБР разработало новую Коммуникационную стратегию Бюро

Коммуникационная стратегия ГБР определяет ключевые принципы и направления развития коммуникационной политики Бюро.

Государственное бюро расследований разработало и презентовало Коммуникационную стратегию Бюро.

Документ, который разрабатывался во взаимодействии с Консультативной миссией Европейского Союза в Украине (КМЕС), определяет ключевые принципы и направления развития коммуникационной политики ГБР. В стратегии предусмотрено усиление открытости и подотчетности, использование современных цифровых инструментов для информирования общественности, налаживание системного взаимодействия со СМИ и общественными организациями. Она также устанавливает современные стандарты для внутренних и внешних коммуникаций, что позволит повысить доверие к институции и укрепить ее авторитет.

Отдельно в стратегии определены целевые аудитории, ключевые сообщения и механизмы оперативного реагирования на кризисные ситуации. Документ акцентирует внимание на усилении международного измерения коммуникаций, развитии внутренней коммуникации в коллективе, а также внедрении современных форматов работы с информацией — от социальных сетей до специализированных просветительских проектов.

«Внедрение стратегии имеет важное значение для Бюро, ведь оно позволяет сделать коммуникацию более прозрачной, понятной и последовательной. Это усилит доверие общества к работе ГБР и повысит эффективность его деятельности», — добавили в Бюро.

